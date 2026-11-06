सिरसा में युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पुलिस जांच में जुटी

संवाद सहयोगी, डबवाली। गांव रामगढ़ में बुधवार को 18 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने का मामला सामने आया है। युवती की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद स्वजन उसे उपचार के लिए नागरिक अस्पताल डबवाली लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

जानकारी अनुसार मृतका निशा अपनी माता के साथ ननिहाल गांव रामगढ़ में रह रही थी। बताया जाता है कि उसकी माता ने बाद में अन्य स्थान पर शादी कर ली थी। बुधवार को अचानक निशा की तबीयत खराब हो गई। काफी देर तक सोए रहने के बाद जब स्वजन ने उसे जगाने का प्रयास किया तो उसके शरीर में किसी प्रकार की हलचल नहीं हुई।