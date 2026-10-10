कौन हैं ध्रुव राठी? प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया; यू-ट्यूब पर हैं 3 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स

डिजिटल डेस्क, रोहतक। देश की राजधानी दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर शनिवार को प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी दिल्ली इकट्ठा हुए हैं।

इस बीच हरियाणा के गुरुग्राम से भारतीय इंफ्लुएंसर ध्रुव राठी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। शनिवार सुबह दिल्ली पुलिस ने उन्हें गुरुग्राम में मौजूद उनके आवास से हिरासत में लिया।

जर्मनी में रहने वाले भारतीय इन्फ्लुएंसर ध्रुव राठी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। वह कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में हो रहे विरोध-प्रदर्शन में शामिल होने के लिए भारत आए थे। ध्रुव राठी एक जाना माना चेहरा हैं। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके राजनीतिक वीडियो से वह काफी चर्चा में आए थे।

ध्रुव राठी इन मुद्दों को युवाओं के बीच आसानी से समझाने के लिए जाने जाते हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर उनकी विचारधारा को लेकर भी यूजर्स बहस करते नजर आते हैं। वर्तमान में उनके यू-ट्यूब पर 33 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइवर्स हैं।

जर्मन की जूली एलीबीआर से की शादी साल 2021 में यू-ट्यूबर ध्रुव राठी ने जर्मन नागरिक जूली एलबीआर-राठी से शादी की। उन्होंने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में मौजूद बेल्वेडेरे पैलेस में भारतीय रीति-रिवाजों के साथ शादी की थी। साल 2024 में दंपति ने एक बच्चे को भी जन्म दिया था।