जागरण संवाददाता, रोहतक। बहुअकबरपुर थाना क्षेत्र के मोखरा गांव में हरियाणा पुलिस के एएसआइ के घर में चोरी होने का मामला सामने आया है। इसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक, गांव मोखरा निवासी कृष्ण कुमार ने पुलिस को दी है।

इसमें उन्होंने बताया कि वह हरियाणा पुलिस में एएसआइ के पद पर तैनात है और वर्तमान में उनकी पोस्टिंग गुरुग्राम में है। मोखरा गांव में उनका पैतृक घर है। इसके चलते वह और उनके बच्चे कभी-कभी गांव आते-जाते रहते हैं।

पिछली बार दिवाली पर भी गांव में आए थे और 10 दिन तक गांव में रहे थे। इसके बाद 18 नवंबर को वह अपने बच्चों को गुरुग्राम ले गए। इसी दौरान मकान की अलमारी के अंदर लाल छोटे बैग के अंदर 5 हजार रुपये, एक सोने की चेन, कान के झुमके, चांदी की एक जोड़ी पाजेब और दो जोड़ी चुटकी घर में ही रह गई थी।