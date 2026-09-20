मरने के बाद भी दुनिया रोशन कर सकता है आपका एक फैसला, रोहतक में अंगदान के प्रति लोगों को किया जागरूक

जागरण संवाददाता, रोहतक। रोहतक स्थित पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान (PGIMS) की ओपीडी में 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत अंगदान और नेत्रदान जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया।

बताया गया कि सेवा केवल जरूरतमंद की मदद करने तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसा संकल्प है जिसका लाभ व्यक्ति के जाने के बाद भी किसी दूसरे के जीवन को मिल सकता है।

इसी भावना के तहत मेडिकल कालेज की ओपीडी में सेवा संकल्प अभियान के तहत अंगदान और नेत्रदान जागरूकता सेमिनार आयोजित किया गया। स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कालेज रोहतक के अंगदान विभाग के सहयोग से हुए कार्यक्रम में लोगों को अंगदान और नेत्रदान के महत्व की जानकारी दी गई और इस पहल से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया।