रोहतक के निजी स्कूल में चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म, बिस्कुट के बहाने बाथरूम ले गया आरोपी

जागरण संवाददाता, रोहतक। लाखनमाजरा थाना क्षेत्र के एक निजी स्कूल में चार वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के आरोप का मामला सामने आया है। बच्ची के परिवारजनों के अनुसार 15 सितंबर को स्कूल से घर लौटने के बाद कपड़े बदलते समय उन्हें बच्ची के साथ अनहोनी की आशंका हुई।

पूछने पर बच्ची ने स्कूल में बिस्कुट देने के बहाने एक लड़के द्वारा बाथरूम में ले जाने और वहां गलत काम किए जाने की बात बताई। वहीं बच्ची के स्वजन पहले उसे निजी अस्पताल लेकर गए, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने सरकारी अस्पताल ले जाने की सलाह दी।

वहीं, 16 सितंबर को पिता ने स्कूल की प्रिंसिपल से शिकायत की थी। अगले दिन तक स्कूल से कोई संपर्क नहीं होने पर स्वजन और ग्रामीण स्कूल पहुंचे और हंगामा किया। थाना प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि बच्ची के स्वजन की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।