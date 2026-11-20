जागरण संवाददाता, रोहतक। अंगदान किसी जरूरतमंद के लिए जीवन की नई उम्मीद बन सकता है। पीजीआइ रोहतक में इसका उदाहरण देखने को मिला, जहां अंगदान के तहत मिली किडनी का 44 वर्षीय महिला में सफल प्रत्यारोपण किया गया। झज्जर निवासी रेखा की दोनों किडनी खराब हो चुकी थीं और वह पिछले एक साल से डायलिसिस पर थीं।

वीरवार को चिकित्सकों की टीम ने उनका प्रत्यारोपण किया। आपरेशन के बाद नई किडनी ने काम करना शुरू कर दिया है। फिलहाल रेखा को आइसीयू में रखा गया है। चिकित्सक उनकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। प्रत्यारोपण के बाद परिवार को उम्मीद है कि अब उन्हें डायलिसिस पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

तीन साल पहले कमर दर्द से शुरू हुई थी परेशानी 44 वर्षीय रेखा को करीब तीन साल पहले कमर में दर्द की परेशानी हुई थी। धीरे-धीरे उनकी किडनी की स्थिति बिगड़ती गई और दोनों किडनी खराब हो गईं। इसके बाद उन्हें डायलिसिस करवाना पड़ रहा था।