रोहतक में महिला RPF ने ट्रेन से गिरते यात्री को बचाया, 200 मीटर तक लगाई दौड़; बहादुरी पर रेलवे ने किया सम्मानित

जागरण संवाददाता, रोहतक। रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के प्रयास में एक यात्री हादसे का शिकार होते-होते बच गया। ड्यूटी पर तैनात महिला आरपीएफ कांस्टेबल मनीषा ने साहस और सूझबूझ दिखाते हुए यात्री को बचाने का प्रयास किया।

यात्री के दोनों पैर प्लेटफार्म और ट्रेन के पायदान के बीच फंस गए थे। मनीषा ने तुरंत उसका कालर पकड़ लिया और ट्रेन के साथ करीब 200 मीटर तक दौड़ती रही। घटना को देखते हुए मुख्य टिकट निरीक्षक पवन कुमार ने ट्रेन के गार्ड यानी ट्रेन मैनेजर से संपर्क कर गाड़ी रुकवाई। इससे यात्री की जान बचाने में मदद मिली। मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों ने मनीषा के साहस की सराहना की।