रोहतक में तेज रफ्तार थार का कहर, टक्कर लगने से महिला की मौत

जागरण संवाददाता, रोहतक। कलानौर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार थार का कहर देखने को मिला है। कार की टक्कर से बाइक पर सवार एक महिला की मौत हो गई है, जबकि देवरा का बेटा घायल हो गया है। पुलिस ने आरोपित थार कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मृतक महिला की पहचान 50 वर्षीय सुमन के रूप में हुई है। पुलिस को दी शिकायत में गांव निगाना निवासी प्रदीप ने बताया कि वह रोहतक में एक्सिस बैंक में नौकरी करते हैं। 5 नवंबर को सुबह 9 बजे के करीब बाइक पर गांव से रोहतक जा रहे थे। उनके साथ उनकी ताई सुमन भी बाइक पर सवार थी।

प्रदीप बाइक चला रहे थे और उनकी ताई पीछे बैठी हुई थी। बेरी रोड पर गांव गढ़ी के बस अड्डे के पास एक तेज रफ्तार थार कार आई और कालेज मोड के पास उनकी बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। इससे दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। राहगीरों ने कलानौर के सीएचसी में भर्ती कराया। वहां से उन्हें पीजीआइ रोहतक भेजने के बजाय सीएचसी काहनौर भेज दिया गया और वहां डाक्टरों ने उनकी ताई सुमन को मृत घोषित कर दिया।