वेस्ट अफ्रीका में मौत के 50 दिन बाद वतन लौटा हरियाणा के युवक का शव, रोहतक PGI में आज होगा पोस्टमार्टम

जागरण संवाददाता, रोहतक। हरियाणा के भिवानी के मोहम्मदपुर के 24 वर्षीय युवक मोहित की वेस्ट अफ़्रीका में संदिग्ध हालात में मौत हो गई। जिसके 50 दिन बाद शव भारत पहुंचा।

मंगलवार को शव को दिल्ली एयरपोर्ट से सीधा रोहतक पीजीआई में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। जहां स्वजन फिर से पोस्टमार्टम कराएंगे। ताकि मौत के कारण स्पष्ट हो सके।

मोहित मर्चेंट नेवी में तैनात थे और तीन साल से नौकरी कर रहे थे। 13 सितंबर को परिजनों को सूचना मिली थी कि मोहित से जहाज के अंदर फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया है।

जिसके चलते वह लगातार दो महीने से शव को भारत लाने का प्रयास कर रहे थे। उनका कहना है कि उनका बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता। इसलिये वह उसका फिर से पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं ताकि मौत के कारण स्पष्ट हो सके।