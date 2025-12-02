हरियाणा के रोहतक में भीषण सड़क हादसा, दो स्कूल बसों की भिड़ंत में चार बच्चों समेत 11 लोग घायल

जागरण संवाददाता, रोहतक। गांव लाखन माजरा में सोमवार सुबह करीब आठ बजे दो स्कूल बसों की आमने-सामने टक्कर हो गई, जिसमें चार बच्चे सहित कुल 11 लोग घायल हो गए। हादसे में एक बस भगवतीपुर स्थित निजी स्कूल की थी, जिसमें लगभग 14 छात्र, चालक और एक महिला कंडक्टर सवार थे। दूसरी बस जींद के शाहपुरा के एक निजी स्कूल की थी, जिसमें विवाह समारोह से लौट रहे बराती सवार थे।

टक्कर के बाद बरात लेकर आ रही बस का चालक फरार हो गया। बच्चों को लेकर आ रहे बस के चालक जय भगवान ने बताया कि दूसरी बस के चालक ने लापरवाही से बस चलाई, जिससे हादसा हुआ। ग नीमत रही कि अधिकतर बच्चे सुरक्षित हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अधिकतर बच्चों को मामूली चोटें आईं, उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। स्कूल बस में सवार घायल एक छात्र व बरात से लौट रही बस में सवार बच्चे और एक व्यक्ति को पीजीआइएमएस रेफर किया गया।