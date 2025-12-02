Language
    हरियाणा के रोहतक में भीषण सड़क हादसा, दो स्कूल बसों की भिड़ंत में चार बच्चों समेत 11 लोग घायल

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 08:26 AM (IST)

    हरियाणा के रोहतक में दो स्कूल बसों की टक्कर में चार बच्चों समेत 11 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस ने दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में तेज गति और लापरवाही को दुर्घटना का कारण बताया जा रहा है।

    महम के लाखन माजरा गांव में हादसे के बाद सड़क पर पड़ी क्षतिग्रस्त दो स्कूली बसें। l जागरण

    जागरण संवाददाता, रोहतक। गांव लाखन माजरा में सोमवार सुबह करीब आठ बजे दो स्कूल बसों की आमने-सामने टक्कर हो गई, जिसमें चार बच्चे सहित कुल 11 लोग घायल हो गए। हादसे में एक बस भगवतीपुर स्थित निजी स्कूल की थी, जिसमें लगभग 14 छात्र, चालक और एक महिला कंडक्टर सवार थे। दूसरी बस जींद के शाहपुरा के एक निजी स्कूल की थी, जिसमें विवाह समारोह से लौट रहे बराती सवार थे।

    टक्कर के बाद बरात लेकर आ रही बस का चालक फरार हो गया। बच्चों को लेकर आ रहे बस के चालक जय भगवान ने बताया कि दूसरी बस के चालक ने लापरवाही से बस चलाई, जिससे हादसा हुआ। ग

    नीमत रही कि अधिकतर बच्चे सुरक्षित हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अधिकतर बच्चों को मामूली चोटें आईं, उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। स्कूल बस में सवार घायल एक छात्र व बरात से लौट रही बस में सवार बच्चे और एक व्यक्ति को पीजीआइएमएस रेफर किया गया।

    डीजीपी ने इंटरनेट मीडिया पर डाला संदेश

    हादसे की जानकारी मिलते ही हरियाणा डीजीपी ओपी सिंह ने इंटरनेट मीडिया पर संदेश जारी कर आइजी रोहतक रेंज को तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालने के निर्देश दिए। वहीं एसपी सुरेंद्र सिंह भौरिया पीजीआइएमएस रोहतक के ट्रामा सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों का कुशलक्षेम पूछा और डाक्टरों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

     