रोहतक में पूर्व सरपंच के प्रतिनिधि की मौत, खेत में करंट लगने से हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, रोहतक। महम के किशनगढ़ गांव में शुक्रवार को खेत में पानी की मोटर चलाते समय पूर्व सरपंच प्रतिनिधि को करंट लग गया। इसके चलते उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान 50 वर्षीय नरेश सैनी उर्फ मांढू के रुप में हुई है।

इसके बाद ग्रामीणों ने दीपावली नहीं मनाने का फैसला लिया है। पुलिस के मुताबिक, नरेश अपने खेत में पानी की मोटर चला रहे थे। इसी दौरान उन्हें करंट लगा और वह बेसुध होकर गिर पड़े। जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया।