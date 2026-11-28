जागरण संवाददाता, रोहतक। आर्य नगर थाना क्षेत्र में एक 75 वर्षीय बुजुर्ग की 100 रुपये के विवाद में हत्या कर दी गई है। जिसके बाद पुलिस ने आरोपित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बुजुर्ग का पड़ोसी दुकानदार से झगड़ा हुआ था।

इसी झगड़े में उन्हें चोट लगी और उन्होंने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से बुजुर्ग का पोस्टमार्टम कराया है। मृतक की पहचान शिवाजी कॉलोनी निवासी गिनती राम वर्मा के रुप में हुई है।

दरअसल, पटेल नगर निवासी रिंकू वर्मा ने बताया कि उनके पिता की अशोक रोड पर साइकिल टायर पेंचर की दुकान है। पिता के पड़ोस वाले दुकानदार पर 100 रुपये का लेन-देन था। वह 5 नवंबर को रुपये मांगने गए थे।

जिसके बाद आरोपित दुकानदार ने कहा कि तुम्हारे 50 रुपये बनते हैं। इस पर बुजुर्ग ने कहा कि 100 रुपये बनते है। मुझे 50 नहीं 100 रुपये चाहिए। आरोप है कि दुकानदार ने रुपये देने की बजाय झगड़ा करना शुरू कर दिया।