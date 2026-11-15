नशे के इंजेक्शन ने ली 27 साल के युवक की जान, हाथ-पैर पर मिले सूई के निशान; जांच में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, रोहतक। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक 27 वर्षीय युवक की नशे की ओवरडोज से मौत हो गई है। उसके हाथ और पैर पर इंजेक्शन के निशान मिले है।

जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं रविवार को युवक के शव का पोस्टमार्टम कराकर स्वजन को सौंप दिया है।

पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान तिलक नगर कॉलोनी निवासी संजय के रुप में हुई है। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर खड़े संजय के चाचा गजेंद्र ने बताया कि संजय पिछले दो से ढाई साल से नशे के इंजेक्शन लगा रहा था।

उसका नशा छुड़ाने के लिए कई बार उसे अस्पताल में भी भर्ती कराया गया। मगर कोई सुधार नहीं हुआ। शनिवार को उसके पेट में दर्द हुआ। जिसके बाद उसे पीजीआईएमएस अस्पताल में लेकर आए। यहां पर थोड़ी देर बाद ही उसकी मौत हो गई है।