रोहतक के रोहतक में दिल्ली के प्रेमी जोड़े की हत्या: दोस्तों पर लगा कत्ल और सबूत मिटाने का आरोप

जागरण संवाददाता, रोहतक। दिल्ली के एक प्रेमी युगल की रोहतक के सांपला में हत्या कर दी गई। जिसके बाद पुलिस ने मृतक के भाई की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

आरोपितों ने हसनगढ में हत्या करने के बाद दोनों के शवों को बहादुरगढ़ में फेंक दिया। फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

जानें क्या है पूरा मामला

दरअसल, नई दिल्ली के नेबसराय निवासी राकेश ने पुलिस को शिकायत दी है। जिसमें उन्होंने बताया कि उनके भाई संदीप की सांपला के हसनगढ में परचून की दुकान थी। हालांकि, उसने 3-4 महीने पहले दुकान बंद कर दी थी और कविता निवासी यूपी के साथ गांव में रहने लगा था।

जो अक्सर हसनगढ़ आता जाता रहता था। 26 सिंतबर को संदीप अपनी दोस्त कविता के साथ घूमने के लिए अपनी गाड़ी नं. DL3CCH0719 में सवार होकर आए थे। 30 सितंबर को फोन पर बात भी हुई थी। बंद हो गया फोन, तो बढ़ी चिंता जिसमें उसने बताया था कि वह अपनी दोस्त कविता के साथ अपने दोस्तों नितेश निवासी हसनगढ़ और नितेश पुत्र शिवनारायण वासी हसनगढ़ के साथ है। एक-दो दिन के बाद आ जाएंगे। उसके बाद उनके भाई का फोन स्विच आफ आ रहा था। हमें चिंता हो रही थी। जिस कारण हम अपने भाई संदीप व कविता को तलाश करते हुए हसनगढ़ आए। इसके बाद उन्होंने अपने स्तर पर पता किया कि संदीप और कविता की हत्या नितेश व नितेश उर्फ मेडिसिन ने सबूत मिटाने के लिए दोनों को मारकर नहर में फेक दिया।