'किसानों के साथ मजाक किया गया...', हरियाणा में गन्ने के रेट में 15 रुपये की बढ़ोतरी पर भड़के हुड्डा

जागरण संवाददाता, रोहतक। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गन्ने के रेट में 15 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी को किसानों के साथ मजाक बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने गन्ने के मूल्य में केवल तीन प्रतिशत की वृद्धि की है, जबकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। कांग्रेस कार्यकाल में गन्ने के रेट में भाजपा के मुकाबले छह गुणा अधिक बढ़ोतरी हुई थी।

रोहतक स्थित अपने निवास पर पत्रकारों से बातचीत में हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस के ‘वोट बचाओ, देश बचाओ’ अभियान को पूरे हरियाणा में समर्थन मिल रहा है। भाजपा पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जनता जागरूक हो चुकी है और 2029 के चुनाव में वोट चोरी नहीं होने देगी।

हुड्डा ने बताया कि कांग्रेस सरकार के साढ़े नौ साल के कार्यकाल (2005 से 2014) में गन्ने का भाव 117 रुपये से बढ़ाकर 310 रुपये प्रति क्विंटल किया गया। इस दौरान 193 रुपये यानी करीब 165 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसके मुकाबले भाजपा सरकार के 12 साल में भाव 310 रुपये से बढ़कर 430 रुपये प्रति क्विंटल हुआ, यानी 120 रुपये और करीब 39 प्रतिशत की बढ़ोतरी।