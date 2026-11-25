जागरण संवाददाता, रोहतक। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा सरकार पर वोट चोरी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार इस मामले में पकड़ी जा चुकी है और जनता में इसके खिलाफ भारी रोष है।

अब भाजपा वोट चोरी नहीं कर पाएगी। वे मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने दीनबंधु सर छोटूराम की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। हुड्डा ने गन्ना किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि गन्ने के भाव में मात्र 15 रुपये की बढ़ोतरी किसानों के साथ मजाक है।

महंगाई और खेती की लागत लगातार बढ़ रही है, ऐसे में सरकार को किसानों की मांग मानकर उचित भाव देना चाहिए। साथ ही पंजाब चुनाव को लेकर कहा कि पंजाब में भाजपा-अकाली गठबंधन के बारे पहले ही पता था। इन दोनों का कोई आधार नहीं है। सीएम नायब सिंह सैनी को भी पंजाब की चिंता छोड़कर हरियाणा पर ध्यान देना चाहिए। किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। हुड्डा ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि सहायता प्राप्त कालेजों में शिक्षकों के करीब 49 प्रतिशत पद खाली हैं।