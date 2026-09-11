रेवाड़ी बार एसोसिएशन के प्रधान बने सौरभ राव, विश्वामित्र यादव को 407 वोट से दी मात
रेवाड़ी बार एसोसिएशन चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए, जिसमें सौरभ राव ने अपने प्रतिद्वंद्वी विश्वामित्र यादव को 407 वोटों से हराकर प्रधान पद पर जीत हासिल की।
HighLights
सौरभ राव ने प्रधान पद पर 407 वोटों से जीत दर्ज की।
विश्वामित्र यादव को हराकर सौरभ राव बने रेवाड़ी बार एसोसिएशन प्रधान।
चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए, अन्य पदों पर भी विजेताओं की घोषणा।
जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी बार एसोसिएशन के चुनाव शुक्रवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। सुबह करीब आठ बजे शुरू हुए मतदान में प्रधान पद पर सौरभ राव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी विश्वामित्र यादव को 407 वोटों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की।
सौरभ राव को 1140, विश्वामित्र यादव को 733 और प्रेमपाल को 37 वोट मिले। सौरभ राव इससे पहले भी एक बार बार एसोसिएशन के प्रधान रह चुके हैं, जबकि विश्वामित्र यादव लगातार दो बार प्रधान रहे हैं।
472 वोटों के बड़े अंतर से हराया
|पद
|विजेता
|वोट
|अन्य उम्मीदवार
|वोट
|अंतर (मार्जिन)
|पुरुष वर्ग उपप्रधान
|अरुण यादव
|887
|भूपेंद्र
|800
|87
|भूपेंद्र शर्मा
|223
|-
|महिला वर्ग उपप्रधान
|भागेश
|1037
|कल्याणी
|873
|164
|संयुक्त सचिव
|नीरू यादव
|1191
|मीनाक्षी
|719
|472
|सचिव
|विशाल यादव
|944
|मुकेश रंगा
|916
|78
|खजांची
|महेश
|850
|सन्नी
|683
|167
|पार्थ सिंह
|377
|-
सुबह धीमा, दोपहर बाद मतदान ने पकड़ी रफ्तार
सुबह मतदान शुरू होने के दौरान वोटिंग की गति काफी धीमी रही। जैसे-जैसे दिन चढ़ता गया, मतदान में तेजी आती गई। दोपहर दो बजे के बाद मतदान केंद्र के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें नजर आईं। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस बल की तैनाती के बीच पूरे दिन मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही।
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