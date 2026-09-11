रेवाड़ी बार एसोसिएशन के प्रधान बने सौरभ राव, विश्वामित्र यादव को 407 वोट से दी मात

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी बार एसोसिएशन के चुनाव शुक्रवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। सुबह करीब आठ बजे शुरू हुए मतदान में प्रधान पद पर सौरभ राव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी विश्वामित्र यादव को 407 वोटों के अंतर से हराकर जीत दर्ज की।

सौरभ राव को 1140, विश्वामित्र यादव को 733 और प्रेमपाल को 37 वोट मिले। सौरभ राव इससे पहले भी एक बार बार एसोसिएशन के प्रधान रह चुके हैं, जबकि विश्वामित्र यादव लगातार दो बार प्रधान रहे हैं।

472 वोटों के बड़े अंतर से हराया

पद विजेता वोट अन्य उम्मीदवार वोट अंतर (मार्जिन) पुरुष वर्ग उपप्रधान अरुण यादव 887 भूपेंद्र 800 87 भूपेंद्र शर्मा 223 - महिला वर्ग उपप्रधान भागेश 1037 कल्याणी 873 164 संयुक्त सचिव नीरू यादव 1191 मीनाक्षी 719 472 सचिव विशाल यादव 944 मुकेश रंगा 916 78 खजांची महेश 850 सन्नी 683 167 पार्थ सिंह 377 -

सुबह धीमा, दोपहर बाद मतदान ने पकड़ी रफ्तार

सुबह मतदान शुरू होने के दौरान वोटिंग की गति काफी धीमी रही। जैसे-जैसे दिन चढ़ता गया, मतदान में तेजी आती गई। दोपहर दो बजे के बाद मतदान केंद्र के बाहर मतदाताओं की लंबी कतारें नजर आईं। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पुलिस बल की तैनाती के बीच पूरे दिन मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही।

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