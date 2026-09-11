रेवाड़ी में डेरी संचालक की हत्या का सनसनीखेज खुलासा, बचपन के दोस्त की पत्नी से थे अवैध संबंध

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी के गांव कमालपुर में डेरी संचालक की हत्या के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है।

मृतक के अपने बचपन के दोस्त प्रवीण उर्फ पपला की पत्नी के साथ पिछले करीब 2 साल से अवैध संबंध थे। इसी रंजिश के चलते प्रवीण ने अपने भतीजे अमन के साथ मिलकर डेरी संचालक की हत्या की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जड़थल गांव से गिरफ्तार किया है।

तीन दिन के रिमांड पर लिया पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी प्रवीण उर्फ पपला और उसके भतीजे अमन को गिरफ्तार कर पूछताछ के लिए अदालत से तीन दिन के रिमांड पर लिया है। पुलिस अब रिमांड के दौरान हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार, वारदात की पूरी योजना और घटना से जुड़े अन्य पहलुओं के बारे में पूछताछ कर रही है।