रेवाड़ी की डॉ. आशा का कमाल, 8 दिन में फतह कीं यूरोप और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटियां; फहराया तिरंगा

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी की पुलिस लाइन में रहने वाली 48 वर्षीय डॉ. आशा ने पर्वतारोहण के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने माउंट एल्ब्रुस और माउंट किलिमंजारो पर तिरंगा फहराकर यूरोप और अफ्रीका की सर्वोच्च चोटियां फतह कीं। दोनों चोटियों पर उन्होंने महिला सशक्तिकरण और ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ का संदेश भी पहुंचाया।

एल्ब्रुस के बाद किलिमंजारो फतह किया डॉ. आशा ने 21 अगस्त 2026 को सुबह 9:07 बजे 5,642 मीटर ऊंची माउंट एल्ब्रुस की चोटी पर पहुंचकर यूरोप की सर्वोच्च चोटी फतह की। इसके बाद उन्होंने तंजानिया स्थित माउंट किलिमंजारो का रुख किया।

29 अगस्त को सुबह 5:31 बजे वह 5,895 मीटर ऊंची उहुरू पीक पर पहुंचीं और अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी पर तिरंगा फहराया। दोनों शिखर अभियानों की तारीखों में आठ कैलेंडर दिन का अंतर रहा, जिसमें यात्रा और ट्रांजिट समय भी शामिल था।

दोनों चोटियों पर दिया महिला सशक्तीकरण संदेश माउंट एल्ब्रुस और माउंट किलिमंजारो पर डॉ. आशा ने तिरंगे के साथ महिला सशक्तीकरण और ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ का संदेश पहुंचाया। इससे पहले वर्ष 2017 में 39 वर्ष की आयु में उन्होंने चीन/तिब्बत की ओर से माउंट एवरेस्ट का सफल आरोहण किया था।