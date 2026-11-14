शराब की बोतल, देशी कट्टा और युवक की लाश... रेवाड़ी में हुई मौत की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी जिले के गांव मुकुंदपुर बसई में शुक्रवार रात को खेतों में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। युवक का शव खेत में खड़ी कार के पास मिला। शव के पास एक देशी कट्टा और शराब की बोतल भी बरामद हुई है। शुरुआती जांच में पुलिस इसे गोली मारकर आत्महत्या करने का मामला मान रही है।

जानकारी के अनुसार, गांव मुकुंदपुर बसई के खेतों में युवक को गोली लगी हुई अवस्था में मृत पाया गया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। ऑडियो रिकॉर्ड किया सूत्रों के मुताबिक, युवक ने फोन पर एक ऑडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें उसने अपने भाई को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि, इस ऑडियो की पुष्टि और उसकी सत्यता की जांच की जानी बाकी है।