पुलिस लाइन से सेक्टर-20 पहुंचेगा रेवाड़ी महिला थाना, 4 करोड़ की लागत से बनेगा नया आलीशान भवन

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। अभी तक दिल्ली रोड स्थित पुलिस लाइन में अस्थायी तौर पर चल रहे महिला थाना का जल्द नया भवन बनकर तैयार होगा। यह नया भवन 120 मीटर चौड़े शहर के वी टू रोड पर सेक्टर-20 में करीब सवा एकड़ जमीन पर बनेगा।

भवन के निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। थाने का भवन अन्य थानों के मुकाबले काफी आलीशान होका। इसके लिए करीब चार करोड़ दो लाख 64 हजार रुपये की अनुमानित लागत तय की गई है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा।

दरअसल, हरियाणा पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन की ओर से महिला थाने के नए भवन का निर्माण कराया जाएगा। निर्माण कार्य के लिए टेंडर आमंत्रित किए जा चुके हैं और एक अक्टूबर को टेंडर खोले जाएंगे। इसके बाद चयनित एजेंसी को कार्य आवंटित कर निर्माण कार्य शुरू कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।