रेवाड़ी में ट्रॉमा सेंटर के सामने निजी बस ने महिला को कुचला, पुलिस ने शुरू की जांच

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। शहर के सर्कुलर रोड स्थित ट्रॉमा सेंटर के सामने सोमवार को एक हादसे में निजी बस के नीचे आने से महिला की मौत हो गई।

मृतका की पहचान शहर के मोहल्ला साधुशाह नगर की रहने वाली डिंपल (25 वर्ष), पत्नी दीपक के रूप में हुई है। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की। जानकारी के अनुसार, डिंपल अपनी देवरानी पूजा के साथ बैंक से काम करने के बाद स्कूटी पर सवार होकर घर जा रही थी।