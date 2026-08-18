रेवाड़ी वालों की बल्ले-बल्ले, राजस्थान के लिए शुरू होगी सीधी इलेक्ट्रिक बस सेवा

गोबिंद सिंह, रेवाड़ी। स्थानीय रोडवेज डिपो यात्रियों को बड़ी राहत देने जा रहा है। रेवाड़ी से राजस्थान के घिलौठ औद्योगिक क्षेत्र के लिए सीधी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू होगी। इसके लिए घिलौठ औद्योगिक क्षेत्र का रूट सर्वे भी हो चुका है।

जिले से प्रतिदिन बड़ी संख्या में नौकरीपेशा वाले यात्री घिलौठ औद्योगिक क्षेत्र और आसपास के एरिया में आवागमन करते हैं। अभी तक इस रूट पर सीधी और प्रदूषण रहित परिवहन सुविधा नहीं थी। नई इलेक्ट्रिक बस शुरू होने से यात्रियों को सस्ती, सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल यात्रा मिल सकेगी।

रोडवेज अधिकारियों के अनुसार, पहले इस रूट पर एक महीने का ट्रायल किया जाएगा। ट्रायल के तौर पर फिलहाल एक इलेक्ट्रिक बस का ही संचालन होगा। ट्रायल के दौरान यात्रियों का रिस्पांस देखा जाएगा। यदि सवारियों की संख्या अच्छी रही तो आगे डिपो में आने वाली अन्य इलेक्ट्रिक बसों को भी इस रूट पर नियमित किया जाएगा। वहीं रिस्पांस कम रहा तो बस को वापस लिया जा सकता है। अगर बसें समय पर चलें और किराया उचित रहे तो यह सेवा घिलौठ औद्योगिक क्षेत्र के हजारों कामगारों और गांवों के लोगों के लिए वरदान साबित होगी।

जल्द जारी होगी समय सारिणी विभाग जल्द ही इस बस की समय सारणी जारी करेगा। मुख्यालय की तरफ से रेवाड़ी डिपो को 50 इलेक्ट्रिक बसें आवंटित की हुई हैं, जिनमें से पांच बसें फिलहाल संचालित हो रही हैं। वहीं बाकी बसें भी अलग-अलग चरणों में पहुंचेंगी। सरकार का उद्देश्य चरणबद्ध तरीके से जिले में इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ाकर डीजल पर निर्भरता कम करना और स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना है।