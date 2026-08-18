रेवाड़ी में 10 हजार से ज्यादा गैस कनेक्शन पर खतरा, नहीं मिलेगा सिलिंडर और सब्सिडी

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। घरेलू गैस सिलिंडर की ई-केवाइसी पूरी करने की 16 अगस्त की डेडलाइन पूरी होने के बाद भी जिले में आधे से ज्यादा गैस कनेक्शन धारकों ने ई-केवाइसी नहीं कराई है। हालांकि गैस कंपनियों की तरफ से यह डेडलाइन बढ़ाकर 23 अगस्त कर दी गई है।

कनेक्शन धारक की मौत हो चुकी तो क्या करें? अगर फिर भी किसी कनेक्शन धारक ने ई-केवाइसी नहीं कराई तो उसकी ऑनलाइन बुकिंग बंद हो जाएगी। पूरे जिले में करीब 10 हजार ऐसे कनेक्शन हैं, जो या तो मृत लोगों के नाम पर अभी तक चल रहे थे या फिर एक ही परिवार में यानी पति-पत्नी के नाम पर कनेक्शन लिए हुए थे। ऐसे गैस कनेक्शन पर न सिलिंडर मिलेगा और न ही सब्सिडी मिलेगी।

सबसे ज्यादा मुश्किल उन ढाबा, रेहड़ी या फिर श्रमिकों को होगी, जो अभी तक घरेलू गैस सिलिंडर का प्रयोग किसी और के नाम पर कर रहे थे। गैस एजेंसियों के मुताबिक, अगर किसी मृत व्यक्ति के नाम पर गैस कनेक्शन है, तो ऐसे कनेक्शन वारिस होने के कागजात जमा कराकर स्वयं के नाम पर कनेक्शन करा सकते हैं।

दरअसल, जिले में अलग-अलग कंपनियों की 30 गैस एजेंसी हैं, जिन पर 3.25 लाख घरेलू गैस सिलिंडर कनेक्शन धारक हैं। पिछले दिनों हुई सिलिंडर की मारामारी के बाद कंपनियों ने कनेक्शन धारकों की ई-केवाइसी कराने का फैसला किया था। जिससे कि सिलिंडर की कालाबाजारी पर रोक लग सके।

इसका मकसद यह था कि सब्सिडी का लाभ बिचौलियों की बजाय केवल वास्तविक लाभार्थी के बैंक खाते में ही पहुंचे। साथ ही आपूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता लाकर त्योहार या मांग बढ़ने पर होने वाली किल्लत को समाप्त हो सके। सस्ते घरेलू सिलिंडर के व्यावसायिक दुरुपयोग पर लगाम लगाना भी इस जांच का बड़ा हिस्सा है। शुरुआत में जानकारी के अभाव में कम ही लोगों ने ई-केवाइसी कराई, लेकिन अब कार्य में तेजी आई है।