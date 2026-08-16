मातम में बदली तीज की खुशियां, बहन को त्योहार देकर लौट रहे भाई की रेवाड़ी में हादसे में मौत

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर रोड किनारे खड़े एक ट्रक से टकराने से बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई।

सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मृतक अपनी बहन को तीज का त्योहार देकर वापस लौट रहे थे।

रात में वापस जा रहे थे दिल्ली

जानकारी के अनुसार, नई दिल्ली की दशरथपुरी की गली नंबर एक के रहने वाले करीब 60 वर्षीय मातादीन शर्मा अपनी पत्नी के ओमवती के साथ बाइक पर सवार होकर गांव साहरनवास में अपनी बहन को तीज का त्योहार देने के बाद 14 अगस्त की रात को वापस दिल्ली जा रहे थे।