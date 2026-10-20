एक्शन में खाद्य सुरक्षा विभाग, अब नकली पदार्थों का इस्तेमाल करने वालों पर गिरेगी गाज

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। जिले में मिठाई बनाने वाले हलवाइयों को अब मिठाइयों में प्रयोग होने वाले देसी घी, वनस्पति या रिफाइंड की जानकारी देना अनिवार्य होगा।

खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में आदेश भी जारी किया जा चुका है। लेकिन, अफसोस की बात है कि मौजूदा समय में इस आदेश का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

बढ़ गई नकली घी की खपत प्राप्त जानकारी के मुता्बिक, शहर में 38 लोग मिठाई बनाने का कार्य करते हैं। जिले में छोटी-बड़ी कुल 58 दुकानों पर मिठाइयों की बिक्री होती है। त्योहारी सीजन में मिठाइयों की मांग बढ़ने के साथ ही नकली घी की बिक्री को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।