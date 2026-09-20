24 घंटे में 4 पुलिसकर्मी निलंबित, रेवाड़ी में शराब पीकर बदसलूकी करने वाले ASI पर SP का कड़ा एक्शन

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने पुलिसकर्मियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करते हुए एक और एएसआई को निलंबित कर दिया है।

धारूहेड़ा के सेक्टर-6 में तैनात एएसआई महेंद्र सिंह पर ड्यूटी के दौरान शराब पीकर अभद्रता करने के आरोप हैं। शिकायतें मिलने के बाद एसपी ने मामले में कार्रवाई करते हुए एएसआई को सस्पेंड कर दिया।

शराब पीकर अभद्रता की शिकायतें

बताया जा रहा है कि एएसआई महेंद्र सिंह की गुरुग्राम-कापड़ीवास बॉर्डर क्षेत्र में ड्यूटी रहती थी। इस दौरान उनके शराब पीकर अभद्रता करने की शिकायतें पुलिस अधिकारियों तक पहुंच रही थीं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई की है।