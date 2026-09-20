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24 घंटे में 4 पुलिसकर्मी निलंबित, रेवाड़ी में शराब पीकर बदसलूकी करने वाले ASI पर SP का कड़ा एक्शन

By pritam singh Edited By: Kushagra Mishra
Published: Sun, 20 Sep 2026 11:34 AM (IST)

रेवाड़ी के पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने ड्यूटी के दौरान शराब पीकर अभद्रता करने के आरोप में धारूहेड़ा के एएसआई महेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया है।

रेवाड़ी में एएसआई सस्पेंड। फोटो: सांकेतिक

रेवाड़ी में एएसआई सस्पेंड। फोटो: सांकेतिक

HighLights

  1. रेवाड़ी एसपी ने एएसआई महेंद्र सिंह को निलंबित किया

  2. ड्यूटी पर शराब पीकर अभद्रता के आरोप में निलंबन

  3. 24 घंटे में चार पुलिसकर्मियों पर निलंबन की कार्रवाई

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने पुलिसकर्मियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करते हुए एक और एएसआई को निलंबित कर दिया है।

धारूहेड़ा के सेक्टर-6 में तैनात एएसआई महेंद्र सिंह पर ड्यूटी के दौरान शराब पीकर अभद्रता करने के आरोप हैं। शिकायतें मिलने के बाद एसपी ने मामले में कार्रवाई करते हुए एएसआई को सस्पेंड कर दिया।

शराब पीकर अभद्रता की शिकायतें

बताया जा रहा है कि एएसआई महेंद्र सिंह की गुरुग्राम-कापड़ीवास बॉर्डर क्षेत्र में ड्यूटी रहती थी। इस दौरान उनके शराब पीकर अभद्रता करने की शिकायतें पुलिस अधिकारियों तक पहुंच रही थीं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने कार्रवाई की है।

24 घंटे में चार पुलिसकर्मी निलंबित

पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा द्वारा पिछले 24 घंटे में चार पुलिसकर्मियों के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जा चुकी है। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से पुलिस विभाग में भी हड़कंप मचा हुआ है।

अनुशासन बनाए रखने के निर्देश

एसपी की ओर से पुलिसकर्मियों को ड्यूटी के दौरान अनुशासन बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अनैतिक गतिविधि में शामिल नहीं होने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।

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