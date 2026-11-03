सीवर जाम से रेवाड़ी में हाहाकार, जनस्वास्थ्य विभाग ने नप को लिखा पत्र

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। शहर में आए दिन हो रहे सीवर जाम और ओवरफ्लो की समस्या ने आमजन के साथ ही जनस्वास्थ्य विभाग की भी परेशान है।

शहर के कई वार्डों में सीवर लाइनों से नालियाें जोड़ा हुआ है, तो कहीं पर नालियों को जोड़ा जा रहा है। लेकिन यहां पर स्क्रीनिंग जालियां नहीं होने के चलते दूषित पानी के साथ ही पॉलिथीन व कचरा भी सीधा लाइनों में पहुंच रहा है, जिसके चलते बार-बार सीवर जाम और ओवरफ्लो की समस्या हो रही है।

प्रतिदिन हो रहा सफाई का काम विभाग की टीमें प्रतिदिन इन स्थानों पर पहुंचकर सीवर खोलने और सफाई का कार्य करती हैं। लेकिन, अगले ही दिन फिर वही स्थिति बन जाती है। हद तो यह है कि जनस्वास्थ्य विभाग की तरफ से गत दो वर्षों से लगातार नप के अधिकारियों को समस्या से अवगत कराया जा रहा है, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। परेशान होकर जनस्वास्थ्य विभाग ने अब नगर परिषद रेवाड़ी को फिर से पत्र लिखकर शहर के विभिन्न वार्डों में सीवर लाइनों से जुड़ी नालियों और नालों पर चैंबर बनाकर उचित स्क्रीनिंग जालियां लगाने की मांग की है।



बता दें कि नगर परिषद की तरफ से शहर में विभिन्न स्थानों पर नियमित अंतराल पर सड़कों के निर्माण और पुनर्निर्माण किया गया था। इस दौरान घरों और गली के पानी की निकासी के लिए बनी नालियों एवं नालों को सीवर नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। लेकिन इन नालियों और नालों के सीवर लाइनों में जुड़ने वाले स्थानों पर उचित चैंबर बनाकर स्क्रीनिंग जालियां नहीं लगाई गई हैं।

दो वर्ष में कई बार शिकायत समाधान शून्य जनस्वास्थ्य विभाग पिछले लगभग दो वर्षों से नगर परिषद के संबंधित अधिकारियों को बार-बार मौखिक और लिखित रूप से अवगत करवा रहा है, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। स्क्रीनिंग जालियां न होने के कारण नालियों से पालिथीन, जूट के कट्टे, प्लास्टिक की बोतलें, कपड़े, कूड़ा-कचरा और अन्य फ्लोटिंग सामग्री सीधे सीवर लाइनों में प्रवेश कर रही है। परिणामस्वरूप सीवर लाइनें बार-बार जाम हो रही हैं।