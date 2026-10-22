रेवाड़ी में डेढ़ करोड़ की सड़क की गुणवत्ता खराब, विधायक ने अधिकारियों को लिया आड़े हाथों

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। नगर परिषद के अधिकारियों की कार्यशैली से आम लोग ही नहीं, बल्कि भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव भी परेशान हैं।

सेक्टर-चार में विधायक के घर के समीप करीब डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से बन रही सड़क का लेवल और क्वालिटी ठीक नहीं होने पर स्थानीय लोगों ने विधायक से शिकायत की।

इस पर लक्ष्मण सिंह यादव ने डीएमसी प्रदीप अहलावत और नगर परिषद के अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए भी कहा, लेकिन हुआ कुछ नहीं।

मेरे पास लोग शिकायत लेकर आए थे...

सेक्टर चार के लोग जब दोबारा शिकायत लेकर पहुंचे तो विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा, ‘मेरे पास लोग शिकायत लेकर आए थे। मैंने डीएमसी और अन्य अधिकारियों को सड़क को ठीक से बनवाने के लिए कहा।

उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि अभी रोड़ पूरी तरह बनकर खुला भी नहीं और इतनी जल्दी सड़क टूट रही है। बार-बार अधिकारियों को कहने के बाद भी अधिकारियों को मजा आ रहा है या फिर वह इस पर फोकस नहीं कर रहे। या फिर करना ही नहीं चाहते।

उन्होंने आगे कहा कि हो सकता है कि वह किसी का आशीर्वाद लेकर बैठे हैं। हालांकि, अधिकारियों पर किसका आशीर्वाद है इसके बारे में विधायक ने कुछ नहीं कहा। दो साल में तीसरी बार बन रही यह सड़क दरअसल, सेक्टर चार में जिमखाना क्लब से डीपीसी कार्यालय होते हुए आगे सेक्टर चार के मेन रोड तक की यह सड़क दो साल में दो बार बन चुकी है। दोनों बार इस सड़क से रोड़ियां निकल गई। मरम्मत के नाम पर खानापूर्ति की।