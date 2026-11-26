जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। जिले में बिजली चोरी पकड़ने के लिए वितरण निगम की तरफ से बृहस्पतिवार को विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के तहत निगम की 31 टीमें सुबह पांच बजे ही फील्ड में उतर गई थीं। टीमों ने जिले के विभिन्न इलाकों में 350 से अधिक कनेक्शनों की जांच की।

जांच के दौरान 80 से अधिक स्थानों पर टीम को बिजली चोरी मिलती पाई गई। बिजली चोरी करने वालों पर निगम की तरफ से 20 लाख रुपये के करीब जुर्माना लगाया गया है। सुबह-सुबह टीमों के पहुंचने से बिजली चोरी करने वालों में हड़कंप मच गया। कई लोगों ने टीमों को देखते ही अवैध तार हटा दिए, लेकिन तब तक टीमों ने सबूत जुटा लिए थे।निगम की तरफ से चार वर्ष के बाद स्पेशल अभियान चलाया गया है।

निगम की टीमों ने सुबह-सुबह दी दबिश निगम के अधिकारियों के अनुसार अभियान की योजना गुप्त रखी गई थी, ताकि बिजली चोरी करने वाले पहले से सतर्क न हो सकें। सुबह पांच बजे ही निगम की 31 टीमें अलग-अलग क्षेत्रों में रवाना हो गईं। इनमें दूसरे जिलों से एसडीओ, जेई, लाइनमैन और पुलिस कर्मी भी शामिल रहे। टीमों ने घरों, दुकानों, फैक्ट्रियों और खेतों में लगे कनेक्शनों की जांच की।

जांच के दौरान कई तरीकों से बिजली चोरी के मामले सामने आए। कहीं मीटर के साथ छेड़छाड़ की गई थी, तो कहीं सीधे लाइन से तार डालकर बिजली चोरी की जा रही थी। कहीं मीटर को बाईपास किया गया था, तो कहीं मीटर की सील टूटी मिली। कई जगहों पर स्वीकृत लोड से अधिक लोड चलाया जा रहा था।इस दौरान 135 किलोवाटर बिजली चोरी पकड़ी गई है।

20 लाख से अधिक का जुर्माना बिजली चोरी के 85 मामलों में निगम ने संबंधित उपभोक्ताओं पर 20 लाख रुपये के करीब जुर्माना लगाया है।लगभग चार वर्ष के बाद इतने बड़े स्तर पर स्पेशल अभियान चलाया गया है। इससे पहले छोटे स्तर पर जांच होती थी, लेकिन बड़े अभियान की कमी के चलते चोरी के मामले बढ़ गए थे। कई इलाकों में लाइन लास भी बढ़ गया था। इसी को देखते हुए मुख्यालय के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया।