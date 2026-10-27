राष्ट्र निर्माण में पुलिस का योगदान: रेवाड़ी में शहीदों को किया याद, डायल-112 की उपयोगिता बताई

प्रतीम सिंह, रेवाड़ी। पुलिस स्मृति दिवस एवं झंडा दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को जिला पुलिस की ओर से डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल में व्याख्यान कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इसमें विद्यार्थियों को राष्ट्र निर्माण में पुलिस के योगदान, शहीद जवानों के बलिदान और आपातकालीन सेवा डायल-112 की उपयोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

नागरिकों की सुरक्षा बेहद जरूरी

लाइन ऑफिसर एसआई विजय कुमार ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए कानून व्यवस्था बनाए रखना और नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना बेहद जरूरी है।

उन्होंने कहा कि पुलिस इन जिम्मेदारियों को निभाते हुए देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के साथ आमजन को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराती है। इस दौरान अनेक पुलिसकर्मियों ने कर्तव्य निभाते हुए अपने प्राणों का बलिदान भी दिया है।