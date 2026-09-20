रेवाड़ी में अवैध तेल कारोबार पर पुलिस का छापा, 4000 लीटर तेल बरामद; 15 दिन में दूसरी बड़ी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी में तेल के अवैध कारोबार के विरुद्ध पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा के निर्देश पर रेवाड़ी क्राइम ब्रांच और मॉडल टाउन थाना पुलिस की टीम ने बावल रोड स्थित भवाड़ी गांव में छापेमारी कर करीब 4000 लीटर तेल बरामद किया है।

पुलिस ने मौके से एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। फिलहाल पुलिस तेल के स्रोत और अवैध भंडारण व बिक्री के पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी है। भवाड़ी में तेल की बड़ी खेप बताया जा रहा है कि भवाड़ी गांव में बावल रोड पर अवैध रूप से तेल का भंडारण और बिक्री किए जाने की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच और मॉडल टाउन थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की।

छापेमारी कर मौके से बड़ी मात्रा में तेल की खेप बरामद हुई। पुलिस टीम ने तेल को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। 15 दिन में दूसरी बड़ी कार्रवाई... तेल डिपो क्षेत्र में तेल के अवैध कारोबार के विरुद्ध रेवाड़ी पुलिस की यह करीब 15 दिन में दूसरी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले करनावास क्षेत्र में भी पुलिस ने तेल चोरी और अवैध भंडारण से जुड़े मामले में कार्रवाई की थी।