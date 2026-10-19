दशहरा पर रेवाड़ी पुलिस अलर्ट, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, कुछ मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंध

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। विजयादशमी पर्व पर मंगलवार को होने वाले दशहरा आयोजनों को लेकर रेवाड़ी पुलिस अलर्ट मोड पर रहेगी।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, आमजन की सुरक्षा, सुगम यातायात और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा के निर्देश पर विशेष सुरक्षा एवं यातायात योजना तैयार की गई है।

सुरक्षा में न बरते ढिलाई

रावण दहन कार्यक्रम के दौरान शहर में भीड़ को देखते हुए शाम चार बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक कुछ मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। लोगों से वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने और सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की गई है।

दशहरा पर्व पर रावण दहन कार्यक्रम के दौरान रणबीर सिंह हुड्डा चौक से राजीव गांधी चौक तक और रणबीर सिंह हुड्डा चौक से कंटेनर डिपो की ओर जाने वाले मार्ग पर सभी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। यह व्यवस्था शाम चार बजे से कार्यक्रम समाप्त होने तक लागू रहेगी। दशहरा स्थलों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के लिए सादे कपड़ों में महिला और पुरुष पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। महिलाओं की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।