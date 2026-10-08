रेवाड़ी नगर परिषद: निखिल मांढैया बने नए वाइस चेयरमैन, चेतराम सैनी को 5 वोटों से हराया

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी नगर परिषद के बहुप्रतीक्षित वाइस चेयरमैन पद के चुनाव में वार्ड नंबर 12 के पार्षद निखिल मांढैया ने एक कड़े मुकाबले के बीच जीत हासिल की है। इस सीधे और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मुकाबले में उन्होंने पार्षद चेतराम सैनी को 5 मतों के अंतर से मात दे दी है।

मतदान के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, निखिल मांढैया को कुल 19 वोट मिले, जबकि चेतराम सैनी के पक्ष में 14 पार्षदों ने अपना मतदान किया। इस जीत के साथ ही निखिल मांढैया ने नगर परिषद के वाइस चेयरमैन पद पर आधिकारिक रूप से कब्जा जमा लिया है।

निखिल मांढैया को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का समर्थन मिला इस चुनाव में सबसे अहम पहलू यह रहा कि विजेता प्रत्याशी निखिल मांढैया को केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का पूरा समर्थन मिला। गौरतलब है कि नगर परिषद के वाइस चेयरमैन के इस पद को लेकर पिछले कई दिनों से पार्षदों के बीच राजनीतिक हलचल काफी तेज बनी हुई थी।

चुनाव की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आ रही थी, दोनों ही उम्मीदवार अपने-अपने पक्ष में पार्षदों का समर्थन जुटाने के लिए लगातार कोशिश में थे। आखिरकार मतदान के बाद समीकरण निखिल मांढैया के पक्ष में नजर आए और उन्होंने स्पष्ट बहुमत के साथ जीत हासिल की।

नगर परिषद के कमेटी हॉल में गुरुवार सुबह 11 बजे चुनाव की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस पूरी मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने की जिम्मेदारी रेवाड़ी के तहसीलदार एवं चुनाव अधिकारी रमन कुंडू की देखरेख में रही। प्रशासनिक स्तर पर सभी नियमों का कड़ाई से पालन किया गया।