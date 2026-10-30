कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने 150 परिवारों को बिजली कनेक्शन देने के दिए आदेश, जमीन विवाद में SDM करेंगे जांच

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में बृहस्पतिवार को गांव सुठानी की राधा-कृष्ण कालोनी में कई माह से परेशान करीब 150 परिवारों को जल्द बिजली का कनेक्शन देने के निर्देश दिए।

बैठक में पहुंची एक दर्जन से अधिक महिलाओं की शिकायत पर सुनवाई कर केबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने बावल के एक्सईएन को पीड़ितों को जल्द बिजली कनेक्शन देने के आदेश दिए। इसके अलावा प्रापर्टी आईडी से संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए तत्कालीन चेकर-मेकर के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए।

रुपये के लेनदेन से जुड़ा मामला क्या है? अतिरिक्त उपायुक्त ने जांच के बाद जिम्मेदार अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। बैठक में रुपये के लेनदेन से जुड़े एक मामले में कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने निर्देश दिए कि अगली बैठक तक पीड़ित को उसकी राशि का भुगतान किया जाए। ऐसा नहीं होने पर आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की जाए।

वहीं, मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम लोगों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए परेशान न होना पड़े। लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। बैठक में कुल 13 परिवादों की सुनवाई की गई।