रेवाड़ी मंडियों में बाजरे की आवक में गिरावट, कपास भी कम पहुंचा

ज्ञान प्रसाद, रेवाड़ी। मंडियों में बाजरे की आवक अब कम होने लगी है। जिले की अनाज मंडियों में पहले के मुकाबले कम किसान बाजरा लेकर पहुंच रहे हैं।

फिलहाल रोजाना औसतन 2,200 क्विंटल बाजरे की आवक हो रही है। सोमवार को रेवाड़ी अनाज मंडी में 120 क्विंटल बाजरा पहुंचा। मंगलवार को भी बहुत कम किसान बाजरा लेकर आए।

त्योहार के चलते मंडियों में आवक कम...

त्योहार के चलते भी मंडियों में आवक कम है। इससे उठान प्रक्रिया सहज हो रही है। फिलहाल मंडी में करीब 14 हजार क्विंटल बाजरा पड़ा है। जिले में रेवाड़ी और कोसली अनाज मंडियों में बाजरे की खरीद हो रही है।

दोनों मंडियों में सरकारी खरीद नहीं हो रही और किसान निजी तौर पर बाजरा बेच रहे हैं। सरकार की ओर से उन्हें 600 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से भावांतर भरपाई दी जा रही है। बाजरे की खरीद प्रक्रिया 15 नवंबर तक चलेगी।