जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। नगर परिषद की ओर से कान माजरा में बनाए गए लागेसी स्थल के निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। जिला नगर आयुक्त ने मामले में नगर परिषद के जेई वीरपाल को चार्जशीट किया गया है। जेई हैप्पी व एमई नरेश के विरुद्ध कारवाही की सिफारिश की है।

वहीं, निर्माण एजेंसी को ब्लैकलिस्ट करने और उसे किए गए 17 लाख 52 हजार 245 रुपये के भुगतान की वसूली के आदेश दिए गए हैं। इसके साथ ही एजेंसी के लंबित बिलों का भुगतान भी तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

दैनिक जागरण ने उठाया था मुद्दा जानकारी के अनुसार, रेवाड़ी नगर परिषद की ओर से कान माजरा में लागेसी स्थल का निर्माण कराया गया था। निर्माण कार्य में घटिया सामग्री इस्तेमाल किए जाने की शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच कराई गई थी। इस मुद्दे को दैनिक जागरण ने भी प्रमुखता से उठाते हुए निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए थे।

लंबित बिलों का भुगतान भी रोक दिया गया इसके बाद निर्माण में इस्तेमाल की गई विभिन्न सामग्रियों की जांच कराई गई। जांच में सामने आई खामियों के आधार पर जिला नगर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की सिफारिश की है।