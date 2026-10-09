रेवाड़ी में 27.35 करोड़ से स्वास्थ्य सेवाओं का कायाकल्प, आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि दो वर्षों में रेवाड़ी जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था में काफी बदलाव हुआ है। यह बदलाव केवल इमारतों और मशीनों का नहीं, बल्कि लोगों के भरोसे का बदलाव है।

स्वास्थ्य सेवाओं को गांवों तक बेहतर बनाने के लिए जिले के 20 स्वास्थ्य संस्थानों में नए भवनों के निर्माण एवं अन्य कार्यों के लिए कुल 27.35 करोड़ की राशि से काम चल रहा है। इनमें जिला नागरिक अस्पताल रेवाड़ी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मीरपुर में विशेष मरम्मत के कार्य पूरे हो चुके हैं।

स्वास्त्थ्य केंद्रों का निर्माण कार्य प्रगति पर वहीं, कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और उप-स्वास्थ्य केंद्रों के नए भवन निर्माण का कार्य प्रगति पर है। जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण कदमों में पीएचसी धारूहेड़ा को सीएचसी में अपग्रेड करना शामिल है।

स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने की दिशा में भी महत्वपूर्ण काम हुआ है। स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए लैप्रोस्कोपिक सर्जरी सेट, नियोनेटल वेंटिलेटर, दो बबल सी-पैप मशीन, कलर डाप्लर अल्ट्रासाउंड मशीन, लिक्विड बेस्ड साइटोलाजी मशीन, 500 एमए एक्स-रे मशीन और हेल्थ एटीएम जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

डीसीएच में विशेष मरम्मत का कार्य पूरा हो चुका है इन उपकरणों का महत्व इसलिए अधिक है, क्योंकि गंभीर मरीजों, नवजात शिशुओं, गर्भवती महिलाओं और विभिन्न बीमारियों की जांच कराने वाले मरीजों को अब बेहतर चिकित्सा सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराने की दिशा में जिले की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था आगे बढ़ रही है।