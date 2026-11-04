रेवाड़ी के गोकलगढ़ में दिनदहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या, मौत से पहले मां को फोन पर बताया कातिल का नाम

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। बुधवार की दोपहर बाद शहर से सटे गांव गोकलगढ़ में बस स्टैंड के पास बाइक ठीक कराने आए एक युवक की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक की पहचान गोकलगढ़ निवासी 24 वर्षीय मनोज के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, मनोज बुधवार दोपहर बाद अपनी बाइक ठीक कराने के लिए गांव के ही बस स्टैंड के पास आया था। इसी दौरान गांव के ही तीन युवक वहां पहुंचे और उनमें से एक ने रंजिश के चलते मनोज के पेट में गोली मार दी।

मनोज ने गोली लगने के बाद भी मां को किया फोन गोली लगने के बाद भी हौसला दिखाते हुए मनोज ने तुरंत अपनी मां को फोन कर घटना की जानकारी दी कि उसे गोली मार दी गई है। इसके बाद उसने गांव के ही अपने एक दोस्त को फोन करके मनिंदर द्वारा गोली मारने की बात बताई।