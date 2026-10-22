रेवाड़ी अनाज मंडी में बाजरा खरीद, किसानों को 12 घंटे का लंबा इंतजार

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी की अनाज मंडी में बाजरे की बंपर आवक हो रही है। मंडी में अपनी फसल बेचने के लिए किसानों को 12-12 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है।

हालात ऐसे हैं कि रात नौ बजे से ही मंडी के गेट पर ट्रैक्टर-ट्रालियों की कतारें लगनी शुरू हो जाती हैं। सुबह होते-होते यह कतारें एक से दो किलोमीटर तक पहुंच जाती है।

बाजरे की हो रही खरीद

मंडी में बाजरे की आवक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रोजाना करीब 500 से अधिक गेट पास काटे जा रहे हैं। अब तक रेवाड़ी अनाज मंडी में 5.80 लाख क्विंटल बाजरे की खरीद हो चुकी है।

रोजाना बड़ी संख्या में किसान अपनी ट्रैक्टर-ट्रालियों में बाजरा लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। इससे मंडी के गेट पर वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं और किसानों का काफी समय इंतजार में बीत रहा है। कोसली मंडी में भी बंपर आवक रेवाड़ी की तरह कोसली की अनाज मंडी में भी बाजरे की बंपर आवक हो रही है। सरकार की ओर से बाजरे की सीधी सरकारी खरीद करने के बजाय भावांतर भरपाई योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है।