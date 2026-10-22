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दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन पर सिग्नल की समस्या से थमी रफ्तार, दफ्तर के समय लाखों यात्री परेशान

By Santosh Kumar Singh Edited By: Kapil Kumar
Published: Thu, 22 Oct 2026 10:07 AM (GMT+05:30)

दिल्ली में गुरुवार को मेट्रो की ब्लू लाइन पर द्वारका काकरोला से राजेंद्र प्लेस के बीच सिग्नल समस्या के कारण ...और पढ़ें

सिग्नल की समस्या के कारण ब्लू लाइन पर मेट्रो धीमी गति से चल रही। सोशल मीडिया

सिग्नल की समस्या के कारण ब्लू लाइन पर मेट्रो धीमी गति से चल रही। सोशल मीडिया

HighLights

  1. ब्लू लाइन पर सिग्नल समस्या से मेट्रो धीमी हुई।

  2. द्वारका काकरोला से राजेंद्र प्लेस के बीच असर।

  3. लाखों यात्रियों को दफ्तर पहुंचने में देरी हुई।

जागरण संवाददता, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में गुरुवार को मेट्रो के यात्रियों को एक लाइन पर असुविधा का सामना करना पड़ा। द्वारका काकरोला से राजेंद्र प्लेस के बीच सिग्नल की समस्या के कारण ब्लू लाइन पर मेट्रो धीमी गति से चल रही है।

मेट्रो के धीमी गति के चलने से लाखों यात्रियों को ऑफिस पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इससे यात्रियों को दफ्तर पहुंचने में देरी भी हुई।

 

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