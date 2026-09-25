रेवाड़ी के बावल में दो फैक्ट्रियों में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 15 से अधिक गाड़ियों ने पाया काबू

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। बावल औद्योगिक क्षेत्र के सेक्टर-3 में बृहस्पतिवार रात दो फैक्ट्रियों में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में दोनों फैक्ट्रियां पूरी तरह जलकर राख हो गईं।

सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। रेवाड़ी, बावल और आसपास के शहरों से 15 से अधिक दमकल गाड़ियां बुलाई गईं। कई घंटे की मशक्कत के बाद रात करीब दो बजे आग पर काबू पाया जा सका।

देखते ही देखते फैल गई आग बृहस्पतिवार रात फैक्ट्रियों में आग लगने के बाद इलाके में अफरातफरी मच गई। आग तेजी से फैलती गई और दोनों फैक्ट्रियां इसकी चपेट में आ गईं। आग पर काबू पाने के लिए आसपास के शहरों से भी दमकल गाड़ियां मौके पर बुलानी पड़ीं। दमकल कर्मियों ने कई घंटे तक लगातार प्रयास किया। रात करीब दो बजे आग पूरी तरह काबू में आई। नाइट शिफ्ट के कर्मचारी सुरक्षित निकले आग लगने के समय दोनों फैक्ट्रियों में नाइट शिफ्ट चल रही थी। हालांकि रात होने के कारण कर्मचारियों की संख्या कम थी। आग लगते ही कर्मचारियों को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इससे किसी जनहानि की सूचना नहीं है।