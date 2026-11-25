जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी में जिला नगर योजनाकार की तरफ से अवैध रूप से विकसित हो रहे कॉलोनियों एवं अवैध रूप से निर्मित निर्माणों पर सख्ती की जा रही है, जिससे भूमाफिया में भय बना हुआ है।

डीटीपी की टीम ने बुधवार को रेवाड़ी व जाटूवास में बिना अनुमति के लगभग सात एकड़ में अवैध रूप से विकसित हो रही दो अवैध कालोनियों में तोड़फोड़ की गई।

अवैध कॉलोनियों में पांच चारदीवारी व कच्चे रोड नेटवर्क पर तोड़फोड़ की की गई। जिला प्रशासन की तरफ से नियुक्त डयूटी मैजिस्ट्रेट की देखरेख में पुलिस प्रशासन की सहायता से कार्रवाई अमल में लाई गई।

जिला नगर योजनाकार नरेंद्र नैन ने आमजन से अनुरोध किया है कि नियंत्रित क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में कोई भी अवैध निर्माण न करें और प्लॉट खरीदने से पहले इस कार्यालय से उस कॉलोनी की वैधता बारे सुनिश्चित करें ताकि विभागीय कार्रवाई एवं आर्थिक नुकसान से बचाव हो सके।