ब्रॉन्ड प्रमोशन के नाम पर लोगों से हो रही ठगी, क्या आपके पास भी आया है ऐसा मैसेज?, फौरन उठाएं ये कदम

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। इंटरनेट मीडिया पर ब्रांड प्रमोशन, पेड कोलेबोरेशन और ऑनलाइन कमाई के आकर्षक ऑफर के जरिये साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं।

पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा ने एडवाइजरी जारी कर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है, ताकि कोई भी व्यक्ति इस प्रकार के झांसे में नहीं आ सके।

कुछ इस तरह बनाते थे लोगों को निशाना

उन्होंने बताया कि साइबर अपराधी नामी कंपनियों के नाम और लोगो का इस्तेमाल कर फर्जी इंस्टाग्राम बिजनेस पेज बनाते हैं। बड़ी संख्या में फॉलोवर्स, आकर्षक पोस्ट और उत्पादों की तस्वीरों से इन प्रोफाइल को असली दिखाने की कोशिश की जाती है।