दिल्ली से गुजरात जा रही थी करोड़ों की शराब, रेवाड़ी में हादसे के बाद खुली ट्राला चालक की पोल

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर असाही पुल के पास शुक्रवार सुबह सड़क किनारे खराब खड़े कैंटर में तेज रफ्तार ट्राला ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्राला चालक और परिचालक मौके से फरार हो गए।

पुलिस ने जब ट्राला की जांच की तो उसमें भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद हुई। ट्राला से अंग्रेजी शराब की एक हजार से अधिक बोतल मिली, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया है।

दिल्ली से शराब लेकर गुजरात जा रहा था ड्राइवर

बताया जा रहा है कि ट्राला चालक दिल्ली से शराब लेकर गुजरात की ओर जा रहा था। असाही पुल के समीप ट्राला अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खराब खड़े कैंटर से टकरा गया। हादसे में कैंटर को ठीक कर रहे मिस्त्री मनोज कुमार की मौत हो गई थी, जबकि कैंटर मालिक घायल हुआ था।