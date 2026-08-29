रेवाड़ी में युवक पर जानलेवा हमला, वारदात के कुछ घंटों में 7 आरोपी गिरफ्तार; पिस्टल-रॉड से किया था हमला

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। युवक को स्कॉर्पियो से टक्कर मारकर पिस्टल की नोक पर लोहे की रॉड व डंडों से जानलेवा हमला करने के मामले में सीआईए रेवाड़ी ने वारदात के कुछ ही घंटों में सात आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

शनिवार शाम सीआईए टीम ने सभी गिरफ्तार आरोपियों को घटनास्थल पर ले जाकर मौका निशानदेही भी करवाई। पिसटल, लोहे की रॉड से किया हमला सीआईए प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि मामले में आठ आरोपितों में से सात को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान विक्रम भान, हैप्पी, दीपांशु उर्फ मैसी, विपिन, राहुल, आदित्य उर्फ माया और कुणाल के रूप में हुई है।

आरोपित पुलिस के अनुसार न्यू आदर्श नगर निवासी मनीष ने शिकायत में बताया था कि 28 अगस्त की रात करीब 11 बजे वह बाइक से घर लौट रहा था। भाड़ावास रोड स्थित नई अनाज मंडी के पास पीछे से आई काले रंग की स्कॉर्पियो ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी।

इसके बाद आरोपी पिस्टल, लोहे की रॉड और डंडे लेकर नीचे उतरे तथा उस पर हमला कर दिया। आरोप है कि विक्रम भान ने उसकी कनपटी पर पिस्टल तानकर धमकी दी। इसी दौरान पुलिस गश्ती बाइक को आता देख आरोपी मौके से फरार हो गए।

पहले भी दर्ज हैं कई आपराधिक मामला थाना मॉडल टाउन में मामला दर्ज होने के बाद पुलिस अधीक्षक हेमेंद्र कुमार मीणा, आईपीएस के मार्गदर्शन में सीआईए प्रभारी संजय कुमार की टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और सूचना तंत्र के आधार पर आरोपितों को दबोचा।