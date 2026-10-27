रेवाड़ी में वायु प्रदूषण पर नकेल: 60 फैक्ट्रियों पर 24 घंटे CCTV और सेंसर की नजर

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। जिले में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) ने सख्त कदम उठाए हैं। बड़ी मात्रा में प्रदूषण उत्सर्जित करने वाली रेड कैटेगरी की 60 फैक्ट्रियों पर अब 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों और स्मार्ट सेंसरों से निगरानी की जाएगी।

इनमें मुख्य रूप से फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल फैक्ट्रियां शामिल हैं, जिन पर बोर्ड की विशेष नजर है। इन फैक्ट्रियों में लगे कैमरों से निकलने वाला लाइव वीडियो फीड रियल-टाइम स्ट्रीमिंग प्रोटोकॉल (आरटीएसपी) के माध्यम से सीधे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से जुड़ा हुआ है।

इससे अधिकारी कार्यालय में बैठकर ही फैक्ट्रियों की गतिविधियों और उत्सर्जन की स्थिति को लाइव देख सकेंगे। अगर कोई फैक्ट्री मानकों का उल्लंघन करती है या रात के समय चोरी-छिपे प्रदूषण फैलाती है, तो तुरंत पकड़ में आ जाएगी। इस पहल से पारदर्शिता बढ़ेगी और फैक्ट्री संचालक प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को बंद नहीं कर पाएंगे। अब तक कई फैक्ट्रियां दिन में उपकरण चलाती थीं और रात में बंद कर देती थीं। लेकिन, लाइव मॉनिरिटिंग से इस पर रोक लगेगी।

प्रदूषण नियंत्रण और नियमों के पालन की निगरानी के लिए अब पारंपरिक जांच के साथ-साथ आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। इस तकनीक का मुख्य उद्देश्य फैक्ट्रियों से होने वाले प्रदूषण की चौबीसों घंटे रीयल-टाइम मानिटरिंग करना है।