रेवाड़ी में दिल्ली-जयपुर हाईवे पर तेल का अवैध कारोबार, 2200 लीटर पेट्रोल-थिनर जब्त; आरोपित फरार

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। रेवाड़ी क्राइम ब्रांच की टीम ने शनिवार को दिल्ली-जयपुर हाईवे पर गांव खिजूरी के समीप छापा मारकर करीब 2200 लीटर पेट्रोल और थिनर जब्त किया। मौके से तेल से भरे 11 ड्रम और पांच खाली ड्रम बरामद हुए। पुलिस ने दो पिकअप गाड़ियां, दो मोटर और कुछ पाइप भी कब्जे में लिए। तेल के अवैध कारोबार के खिलाफ दो माह में पुलिस की यह पांचवीं कार्रवाई है।

आरोपितों की तलाश की जा रही क्राइम ब्रांच प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि टीम को पिछले कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि गांव खिजूरी के पास हाईवे पर टैंकरों से तेल निकालकर बेचने का अवैध काम हो रहा है। सूचना के आधार पर शनिवार को टीम गठित कर छापा मारा गया। पुलिस की कार्रवाई की भनक लगते ही आरोपित मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बरामद सामान कब्जे में लेकर मामला दर्ज किया है और आरोपितों की तलाश की जा रही है।