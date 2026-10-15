रेवाड़ी: प्रॉपर्टी आईडी पर चेकर-मेकर की मनमानी, एक्सईएन ने भेजा नोटिस

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। शहर में प्रॉपर्टी आइडी की छोटी-छोटी समस्या को लेकर आम लोगों को नगर परिषद के अधिकारियों के पास चक्कर काटने पड़ते हैं। चेकर-मेकर पर मनमानी के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। ताता मामला शहर के नई आबादी स्थित एक प्रापर्टी आइडी का है।

पहले चेकर-मेकर ने उसे ओके कर दिया। बाद में उसी आइडी पर स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज क्लियर नहीं होने का हवाला देते हुए आपत्ति लगा दी। डीएमसी प्रदीप अहलावत के संज्ञान में जब यह मामला पहुंचा तो उन्होंने एक्सइएन अंकित वशिष्ठ को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एक्सईएन ने भी बिना देरी किए चेकर-मेकर को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए तीन दिन में जवाब दाखिल करने के लिए पत्र लिखा है।

17 सितंबर को पोर्टल पर किया था अप्लाई दरअसल, सरकुलर रोड के अंदर का एरिया लाल डोरे में है, जबकि उसके बाहर का एरिया लाल डोरे से बाहर है। नई आबादी भी लाल डोरे से बाहर है। मकान मालिक कालूराम का निधन होने के बाद उनके बच्चों ने वारिसान के कागजात बनवाने के बाद आइडी बनवाने के लिए 17 सितंबर को पोर्टल पर अप्लाई किया था।

आवेदन के अगले ही दिन चेकर और मेकर दोनों ने इसे आगे बढ़ा दिया। हालांकि, बाद में दूसरे मेकर ने स्वामित्व से संबंधित कागजात क्लियर नहीं होने का हवाला देते हुए आपत्ति लगा दी। आवेदनकर्ता कई बार संबंधित चेकर-मेकर के पास गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद उसने डीएमसी के पास शिकायत की। जिसके बाद चेकर-मेकर को नोटिस जारी हुआ है।