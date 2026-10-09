त्योहारों पर रेलवे का तोहफा: मंडोर एक्सप्रेस में बढ़ेंगे AC कोच, साबरमती-दिल्ली के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

जागरण संवाददाता, रेवाड़ी। आगामी त्योहारों के मौसम में यात्रियों की बढ़ती भीड़ और अतिरिक्त यात्री यातायात को ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यात्रियों की सुविधा और आरामदायक सफर को सुनिश्चित करने के लिए ये फैसला लिया गया है।

जोधपुर-दिल्ली-जोधपुर मंडोर एक्सप्रेस में डिब्बों की अस्थाई बढ़ोतरी की गई है। साथ ही, साबरमती से दिल्ली के बीच एक विशेष आरक्षित ट्रेन चलाने की भी घोषणा की गई है। कब से शुरू होगी यह सुविधा? उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन अमित सुदर्शन ने बताया कि ट्रेन संख्या 22491/22492, जोधपुर-दिल्ली-जोधपुर मंडोर एक्सप्रेस में वातानुकूलित (AC) श्रेणी के दो अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जा रहे हैं। इसमें एक सेकंड एसी (2nd AC) और एक थर्ड एसी इकोनॉमी (3rd AC Economy) श्रेणी का कोच शामिल है।

यह सुविधा जोधपुर से रवाना होने वाली ट्रेन में 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक और दिल्ली से रवाना होने वाली ट्रेन में 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगी। इस बढ़ोतरी से लंबी वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने में आसानी होगी।

साबरमती-दिल्ली के बीच शुरू होगी स्पेशल ट्रेन इसके अलावा, रेल प्रशासन ने साबरमती-दिल्ली के बीच एक स्पेशल आरक्षित ट्रेन संचालित करने का भी फैसला किया है। ट्रेन संख्या 04251, साबरमती-दिल्ली आरक्षित स्पेशल ट्रेन 10 अक्टूबर को साबरमती से रात 10:55 बजे रवाना होगी और अगले दिन, यानी 11 अक्टूबर को शाम 5:25 बजे दिल्ली जंक्शन पहुंचेगी।